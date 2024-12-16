Manisa Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Çocuk Gündüz Bakımevi’nde Yerli Malı Haftası’na özel etkinlik düzenlendi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte minik öğrenciler, yöresel ürün ve kültürleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" çerçevesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Çocuk Gündüz Bakımevi’nde anlamlı etkinlik gerçekleştirildi. Kent Park içerisindeki kreşte görevli öğretmenler, Yerli Malı haftasının önemini minik öğrencilere anlattı. Yöresel kıyafetler giyen öğrenciler, ürünlerin ortaya çıkma sürecini uygulamalı olarak gördü. Bu yıl sınıflarında Karadeniz temasını işlediklerini belirten Çiçekler Sınıfı Öğretmeni Gamze Sarı, öğrencilere Karadeniz’in geleneksel ürünleri ve el sanatları hakkında bilgiler verdi. Karadeniz’e ait yöresel yemekler, giyim tarzları ve halk sanatları üzerine çeşitli görseller ve ürünlerin sergilendiği etkinlikte çocuklar, Karadeniz’e özgü doğal malzemeler ve geleneksel giyim unsurları hakkında bilgiler alarak, bölgenin kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. Öğretmen Gamze Sarı, çocukların yerel değerleri öğrenmelerinin önemine vurgu yaparak, öğrencilerin Türk mallarına ve yerli üretime olan bağlılıklarını artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Etkinlik, renkli görüntülerle son buldu.