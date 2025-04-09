Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek ziyaretinde bulundu.

İmamoğlu’nu Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret eden Başkan Zeyrek, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun kendilerine moral verdiğini ve “Adaletin siyaseti olmaz” dediğini aktardığını söyledi. Zeyrek, İmamoğlu'nun "Bunun bir kurtuluş mücadelesi olduğunu, ülkemizin bu kurtuluşa ve mücadeleye ihtiyacı olduğunu, burada bize inanan, şu anda hiçbir mecburiyeti olmadığı halde sandıklara koşan 15,5 milyon insana ve imza kampanyası ile hedefimiz olan 28 milyon kişinin umudunu yaşatmamız gerekliliğini aktardığını kaydetti.

Başkan Zeyrek, İmamoğlu’nun haksız yargı süreci ve tutukluluk kararına tepki gösterek, gizli tanıklarla tutuklamanın kabul edilemez olduğunu, yolsuzluk iddialarının ise asıl MHP’li eski Manisa Belediyesi dosyalarında aranması gerektiğini vurguladı. "Eğer ki yolsuzluk arıyorsanız Manisa Büyükşehir Belediyesini devraldığımız MHP Belediyesi’nde savcılığa sunduğumuz dosyaların kapaklarını açın" diyen Zeyrek, yolsuzluğun orada olduğunu görüleceğini söyledi.

“Herkese eşit adalet” çağrısı yapan Başkan Zeyrek, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine devam etme hakkının iade edilmesini talep etti. Hukukun önemine vurgu yapan Zeyrek, “Ne bir santim eğiliriz ne de geri adım atarız. Hak, hukuk, adalet gelene kadar mücadele sürecek” dedi.