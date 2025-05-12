Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı olağan toplantısı ile MASKİ Genel Müdürlüğü 2025 yılı 1. Olağan Genel Kurulu, 13 Mayıs Salı günü Soma ilçesinde gerçekleştirilecek.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı olağan toplantısı, Türkiye’nin en büyük maden faciası olan 13 Mayıs’ın yıl dönümünde, Soma’da yapılacak. 2014 yılında meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın 11. yılında, anma programlarına katılım sağlanması ve Soma halkıyla dayanışma amacıyla Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı da Soma Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.



Saat 18.00’de başlayacak olan toplantıya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başkanlık edecek. Meclis toplantısının ardından MASKİ Genel Müdürlüğü 2025 yılı 1. Olağan Genel Kurulu da yapılacak. Toplantı öncesi ve sonrasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ile meclis üyeleri, faciada hayatını kaybeden madenciler için düzenlenecek anma etkinliklerine de katılacak.