Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesinde boş araziye gelişigüzel bırakılan çöp ve molozlar tepki çekerken, mahallenin adına yakışmayan kötü manzaranın uzun süredir çözüm beklediği ortaya çıktı.

Örnekköy Mahallesi’nde yüksek katlı binaların, lüks dairelerin bulunduğu kentsel dönüşüm bölgesinde yaşanan çevre kirliliği vatandaşı bezdirdi. Boş bir arazi gelişigüzel bırakılan moloz ve çöplerle doldu taştı. Örnekköy’ün adına yakışmayan çirkin manzara, havaların ısınmasıyla birlikte aynı zamanda çevreye kötü koku da yaymaya başladı. Çevredeki site sakinleri, defalarca şikayette bulunmalarına rağmen belediyenin hiçbir önlem almadığını öne sürdü. Moloz ve çöp yığınlarının uzun süredir temizlenmediğini belirten vatandaşlar, İzmir’in artık çöple, körfez kirliliği ile anılmasından büyük rahatsızlık duyduklarını ifade ettiler. İzmir’in farklı ilçelerinde ortaya çıkan çöp manzaralarının şehri Hindistan’a çevirdiğini söyleyen vatandaşlar, yetkililerin çevre konusunda artık daha hassas davranması gerektiğini kaydettiler.

Görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu

İzmir’in en büyük ilçelerinden birisi olan Karşıyaka’da çöp toplama alanı olmayan bir araziye çöplerin atılması sosyal medyada geniş bir yankı buldu. İnternet ortamında paylaşılan görüntü kısa bir süre içerisinde yüksek etkileşim alırken vatandaşlar ise ‘Burası Hindistan mı’ yorumlarında bulundu.