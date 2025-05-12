Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ankara’da gerçekleştirdiği temaslar neticesinde ilçeye toplam 1 milyar TL değerinde yatırım kazandırıldığını duyurdu. Ulaştırma, çevre, tarım ve yerel yönetim alanlarında yürütülen projelerle ilgili önemli görüşmeler gerçekleştiren Başkan Özdoğan, Hacılar’ın geleceğine yön verecek çalışmalarda bir adım daha atıldığını belirtti.

Başkan Özdoğan, başkent Ankara temaslarına Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ile başladı. Görüşmede, Hacılar-Erciyes-Develi yolunun tamamlanmasıyla ilgili son durum değerlendirildi. Başkan Özdoğan, "Bu güzergah hem turizm hem de ulaşım açısından büyük öneme sahip. Bakanlığımıza katkıları için teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver ile bir araya gelen Başkan Özdoğan, TOKİ iş birliğiyle yürütülen projeler ve yeni planlanan kentsel dönüşüm yatırımları üzerine görüş alışverişinde bulundu. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile yapılan görüşmede ise ilk etabı tamamlanan Taşkın Koruma Kanalı Projesi’nin 2. Etap çalışmaları masaya yatırıldı. Başkan Özdoğan, "Aksu, Lara ve Delisay derelerinde ilk etapta 2.500 metrelik ıslah çalışmaları tamamlandı. Şimdi ise Aksu bölgesinde 2 kilometrelik yeni hattın ihale aşamasına geldiğini müjdelemek isterim" ifadelerini kullandı.

Ankara temaslarında ayrıca, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, DSİ Strateji Daire Başkanı Musa Erdem Akkaya ve Türk Eximbank Şube Müdürü Salih Keser ile de görüşmeler yapıldı. Başkan Özdoğan, yapılan tüm görüşmelerin ilçeye kalıcı ve güçlü katkılar sağlayacağını belirterek şu açıklamada bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu belediyecilik anlayışı doğrultusunda, vatandaşlarımızın mutluluğunu ve ilçemizin gelişimini merkeze alan projelerle yol alıyoruz. Hacılar’ın geleceğini şekillendirmek için çıktığımız bu yolda destek veren tüm kurumlara ve temsilcilerine teşekkür ediyorum."