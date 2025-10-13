Manisa’da düzenlenen "MANİFEST-Bilim ile Manisa’yı Aydın-lat, Geleceği Şekillendir" temalı bilim şenliğinde 30 bin öğrenci bilimin farklı yönlerini keşfetti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Yunusemre Belediyesi ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen "MANİFEST - Bilim ile Manisa’yı Aydınlat, Geleceği Şekil-lendir" temalı bilim şenliği büyük ilgi gördü. Bilim Yunusemre tarafından Ata-türk Kent Parkı’nda düzenlenen etkinlikte 54 bilim, teknoloji ve sanat atölyesi yer aldı. Dört gün boyunca süren şenlikte yaklaşık 30 bin öğrenci, bilimin farklı alanlarını deneyimleme ve keşfetme fırsatı buldu.

"En büyük yatırım çocuklarımıza yapılandır"

Şenliğin son gününde stantları ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı Se-mih Balaban, öğrencilerle yakından ilgilenerek çalışmaları inceledi. Başkan Balaban, bilimin ışığında yetişen bir neslin önemine vurgu yaparak şunları söy-ledi: "Bizim için en büyük yatırım, çocuklarımıza ve gençlerimize yapılan yatı-rımdır. Çocuklarımızın merak duygusunu canlı tutmak, onların bilime olan ilgi-sini desteklemek bizim görevimiz. Bilimle büyüyen bir Manisa, geleceğe her zaman umutla bakacaktır."