Aydın’ın Çine ilçesinde bulunan ve bir zamanlar Milli Mücadele’nin önemli karakollarından olan, Malgaç Baskını’nın da planladığı yer olarak bilinen tarihi bina şimdilerde Kuva-yı Milliye Müzesi olarak ziyaretçilerini bekliyor.

Çine’de Milli Mücadele’nin önemli karakollarından biri olarak dikkat çeken tarihi bina, günümüzde Kuva-yı Milliye Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Bir zamanlar Kurtuluş Savaşı kahramanlarının stratejik kararlarını aldığı bu bina, özellikle Malgaç Baskını gibi tarihin unutulmaz olaylarının planlandığı mekan olma özelliğiyle dikkat çekiyor. 1906-1909 yıllarında Sultan Abdülhamid Han tarafından yaptırılan tarihi bina, 1919-1979 yılları arasında Çine Askerlik Şubesi olarak hizmet verdi. Kurtuluş Savaşı döneminde, Muğla’dan Aydın’a savaşa katılmak isteyen vatandaşların toplanma merkezi olarak bilinen bu bina, Yunan işgaline karşı gerçekleştirilen önemli operasyonların da karar merkezi oldu. Özellikle, Yörük Ali Efe ve Albay Şefik Aker liderliğinde Ege’de Yunan işgalcilerine karşı atılan ilk tokatlardan biri olarak tarihe geçen Malgaç Baskını’nın planlarının da bu binada yapıldığı biliniyor.

Tarihi bina ziyaretçilerini bekliyor

2006 yılında restorasyonu başlatılan ve 2008 yılında da Kuva-yı Milliye Müzesi olarak kapılarını açan tarihi binada Milli Mücadele Dönemi’ni anlatan eserlerin yanı sıra etnografik ve arkeolojik eserler de sergileniyor. Ziyaretçilerine dönemin ruhunu hissettiren müze, şimdilerde ziyaretçilerini beklerken misafirlerinin de tarihe tanıklık etmelerini sağlıyor.