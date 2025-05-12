İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Derneği (MGTC) iş birliğiyle düzenlenen ’Yerel Medya Akademisi’ ile alanında uzman isimler dört hafta boyunca gazetecilere eğitim verecek.

Programın açılış töreni MGTC Başkan Vekili Cem Parlak, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sadık Çalışkan, Malatya Basın İlan Kurumu Müdürü Haşim Poyraz, Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kadir Çelik, Battalgazi Belediyesi Basın Müdürü Süleyman Keskin, Yeşilyurt Belediyesi Basın Müdürü Mehmet Yeler, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Basın Müdürü Ökkeş Cerit ve çok sayıda gazetecinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Prof. Dr. Ahmet Yatkın, İnönü Üniversitesi olarak basın camiasına her türlü desteğe hazır olduklarını belirterek, "Üniversite olarak eleştirilere açığız. Biz fil dişi kulelerde değiliz, ilişkileri daha da güçlendirmek istiyoruz. Her türlü insan kaynağı ve teknolojik desteği sağlamaya hazırız. Kapımız açık, katkılarınızı bekliyoruz" dedi.

Malatya Basın İlan Kurumu Müdürü Haşim Poyraz da yerel basının niteliğinin artırılmasının önemine dikkat çekerek, "Basın emekçilerimizin eğitimi bizim için de çok elzem. Bu eğitimler basındaki kaliteyi artırarak, şehre katma değer olarak geri dönecektir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Müdürü Kadir Çelik ise basın camiasıyla sürekli istişare halinde olduklarını kaydederek, "Yerel basının yaşaması için elimizden gelen desteği veriyoruz. Önümüzdeki günlerde genel müdürümüzle birlikte resmi ilan alan gazeteler ve internet siteleriyle bölgesel bir toplantı yapacağız. Basınımızın daha aktif çalışabilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

Programda, katılımcılara dört hafta süresince Medya ve Gazetecilik Eğitimi, Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk Eğitimi, Kameramanlık Eğitimi, İleri Seviye Fotoğrafçılık Eğitimi ve Sosyal Medya Uzmanlığı Eğitimi verilecek.

Açılış programının ardından eğitimlere geçildi.