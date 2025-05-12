Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Özel Öğretim Kurumları Çalıştayı’nda, eğitimciler sektörün sorunlarını konuştu. Teşvikler, vergi indirimi ve finansal destek talepleri öne çıktı. Çalıştay raporu, Milli Eğitim Bakanılğı’na sunulacak.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Eğitim Komitesi tarafından Özel Öğretim Kurumları Çalıştayı düzenlendi. Malatya ve çevre illerden eğitimcilerin katıldığı çalıştayda özel öğretim kurumlarının sorunları detaylı şekilde ele alındı. MTSO Eğitim Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi Enver Aydın Acar, çalıştayın açılışında sabah oturumlarında gündeme gelen sorunların raporunu okuyarak özel öğretim kurumlarının taleplerini sıraladı.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da konuşmasında özel öğretim kurumlarının önemine ve karşılaştıkları zorluklara dikkat çekti. Sadıkoğlu, "Tarihimize baktığımızda medeniyetleri inşa eden ana unsurun insan olduğunu görürüz. Ülkelerin kalkınması eğitimli insan kaynağı ile mümkündür. Eğitim kurumlarımızın, özellikle özel öğretim kurumlarımızın çeşitli sorunları var. 6 Şubat depremi sonrası bu sorunlara yenileri eklendi. Deprem bölgesindeki özel öğretim kurumlarının özel teşvik ve desteklere ihtiyacı var. SGK ve vergi teşvikleri sunulmalı, kredilerden faydalanmaları sağlanmalı. Kredi ve finansal destekler şart. Özel okul teşvikleri yeniden başlatılmalı, ruhsat yenilemelerinde ücret muafiyeti sağlanmalı. Bugünkü çalıştayın bu sorunlara çözüm bulma adına önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baran ise Türkiye’de özel öğretim sektörünün geliştiğini belirterek, "On yıl önce özel okullarda okuyan öğrenci sayısı 400 bindi, bugün 1,5 milyona ulaştı. Özel okullaşma oranı yüzde 18’e çıktı. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, örgün ve yaygın eğitimin her alanında etkin rol oynuyor. Türkiye’de özel öğretim, krizlere rağmen geri adım atmadı, öğrenci sayımız artmaya devam etti. Taleplerimizin hayatın gerçekleriyle uyumlu olması gerektiğini vurguluyorum. Türkiye’nin en büyük değeri insan kaynağıdır, bunu eğitim sistemimizle inşa ediyoruz. Türkiye 100. Yılı Maarif Modeli’ni uygulamaya geçirdik, özel okulların bu modelde büyük etkisi var. Eğitim kalitesini yükseltmek için gösterdiğiniz çabalar görünmese de büyük bir başarıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi İbrahim Taşel de yaptığı konuşmada sektörde çözüm bekleyen sorunlara değinerek, "Bugün iki temel konuyu ele aldık. Türkiye genelindeki makro sorunlar ve bölgemizde kangrenleşmiş yerel problemler. Deprem sonrası verilen istisnalar yıl sonunda bitecek. Kurumlarımız birikmiş sigorta borçlarını karşılayamaz durumda. Bu konuda süre uzatımı, uzun vadeli ödeme planları ya da kısmi af gibi çözümler üretilmeli. MEB’in verdiği öğretim teşvikleri sona eriyor, yeni teşviklerin erken açıklanması önemli. Geçen yıl Hazine ve Maliye Bakanımıza özel okul öğretmenlerinden daha fazla vergi alındığını ilettik. Devlet okullarında net 34 bin TL maaş ödenirken, özel okullarda brüt 52 bin 800 TL gerekiyor. Bu farkın öğretmene yansıtılmasını istedik. Sektörümüz dönüşüm sürecinde, taleplerimizi ilettik, çözümler bekliyoruz. 45 yıllık tecrübemizi eğitim camiasına sunmaya hazırız" diye konuştu.

Çalıştaya ayrıca Malatya Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Milli Eğitim Bakanlığı Değerlendirme ve ARGE Daire Başkanı İbrahim Uzunmehmetoğlu, TÖZOK Genel Başkanı Zafer Öztürk, ÖZKURBİR Başkanı Enis Şener ve KURSDER Başkanı Aydın Ergenç de katılarak konuşmalar yaptı. Çalıştay, hazırlanan raporun Milli Eğitim Bakanı’na sunulmasıyla sona erdi.