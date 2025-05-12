Konya’nın merkez Selçuklu ilçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret ederek burada eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Trafik Eğitim Parkı dönem boyunca sürdürdüğü eğitimlerle çocuklara küçük yaştan itibaren trafik bilinci kazandırıyor. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler tarafından ilkokul 4. sınıf öğrencilerine "Trafik Değerleri ve Kurallar" temasıyla temel trafik kuralları öğretilerek, trafik bilinci oluşturuluyor. Açıldığı günden bu yana yoğun bir şekilde hizmet veren Selçuklu Trafik Eğitim Parkı’nda 58 kişilik Simülasyon Merkezinde önce bilgilendirilen çocukların daha sonra mekansal olarak hazırlanan alanda birer sürücü adayıymış gibi kendilerine uygun araçlar kullandırılarak trafiği bizzat yerinde öğrenmeleri sağlanıyor. Uygulamalı eğitimleri tamamlayan öğrencilere sertifikaları veriliyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında Selçuklu’da 3 bin 360 öğrenci trafik eğitimlerinden yararlandı. Merkez açıldığı günden bu yana ise 25 bin 156 öğrenciye eğitim verdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret ederek burada eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette Başkan Pekyatırmacı’ya Selçuklu İlçe Milli eğitimi Müdürü Sami Sağdıç da eşlik etti. Burada konuşan Başkan Pekyatırmacı, "Bu uygulamalı eğitimler, çocuklarımızın trafik güvenliği konusunda daha bilinçli ve sorumlu bireyler olmalarını sağlamak için büyük önem taşıyor" dedi. Selçuklu Belediyesi’nce ilçeye kazandırılan Trafik Eğitim Parkı’nda geleceğin teminatı olan çocukların trafik eğitimini küçük yaşlarda kazanmalarını sağlamasını ve trafikte kurallara uyan bilinçli nesiller yetişmesini amaçladıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Burada çocuklarımız için hem teorik hem de pratik yapabilecekleri çok güzel bir öğrenme ortamı var. Burada geleceğin büyükleri olan çocuklarımıza en temelden trafik bilincini, saygı, hoşgörü ve sabır gibi temel değerleri öğreterek gelecekte trafikte yaşanacak sorunları da en aza indirmeyi hedefliyoruz. Trafik ışıkları, yaya geçitleri, emniyet kemeri kullanımı ve güvenli sürüş gibi konularda önce simülasyon merkezinde bilgilendirilen öğrencilerimiz, parkın özel pistinde kendileri için oluşturulan alanda araç kullanarak trafik kurallarını deneyimleme şansı buluyor. Bu uygulamalı eğitimler, çocuklarımızın trafik güvenliği konusunda daha bilinçli ve sorumlu bireyler olmalarını sağlamak için büyük önem taşıyor. Günümüzde artan nüfus ve araç sayısı ile birlikte oluşan trafik kazalarını ve can kayıplarını en aza indirmek açısından bu eğitiler son derece değerli ve anlamlı. Bu vesile ile dönem boyunca Selçuklu Trafik Eğitim Parkımızda eğitim alan öğrencilerimize, eğitim veren emniyet mensuplarımıza ve çocuklarını bize emanet eden değerli ailelerimize teşekkür ediyorum. Geleceğin duyarlı ve bilinçli neslini hep birlikte aydınlık yarınlarımıza hazırlamaya bu gayret ve özenle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.