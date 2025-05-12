Eskişehir’de ebelik mesleği ve sağlık hizmetleri açısından önemli bir yere sahip olan, gelişen bilgi ve teknolojiler doğrultusunda güncellenerek inovatif yaklaşımlarla hayata geçirilen "Ebelik Normal Doğum Bilgi ve Beceri Artırma ve Afete Hazır Oluşluk Eğitimi" programının ikinci etabı başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından "Doğal Olan Normal Doğum" temasıyla yürütülen Normal Doğum Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen eğitim programı, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü iş birliğinde düzenleniyor. Eğitimin ikinci etabı, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici’nin açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında ebelik mesleğinin gebe, anne, bebek, aile ve toplum sağlığı açısından taşıdığı önemi vurgulayan Doç. Dr. Bildirici, ebelerin yalnızca normal doğum süreçlerinde değil, afet şartlarında da kritik roller üstlendiklerine dikkat çekti. Bu kapsamlı eğitim programının sağlık hizmetlerine önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti. Eğitimin ilk etabı 7-11 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve 40 ebe katılım sağlamıştı. İkinci etap ise 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında Yunus Emre Devlet Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek. Bu aşamada kamu hastaneleri, özel hastaneler ve üniversite hastanesinden gelen toplam 55 ebe eğitim programına katılım sağlayacak. Program kapsamında, normal doğum süreçlerine ilişkin bilgi ve becerilerin geliştirilmesi hedeflenirken, afetlere hazırlık konusunda da kritik bilgiler paylaşılacak. Ayrıca, simülasyona dayalı pratik uygulamalarla teorik bilgilerin pekiştirilmesi sağlanacak.