Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen eğitime katılan orman muhafaza memurlarına ormanlık alanda ağaç kesme teknikleri, devirme tekniği, budama, kabuk soyma, sınıflandırma ve ölçüm esaslarına göre ağaçların nasıl boylanacağı bilgileri verildi.

Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğünde Bölge Müdür Yardımcısı Özkan Şahin başkanlığında gerçekleştirilen eğitim mesaisi işletme ve pazarlama şube müdürü Mehmet Akbaş, şube mühendisi Recep Ünal ile Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü teknik personeli ve orman muhafaza memurlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Programda, ormancılık faaliyetlerinde kullanılacak damga veya damga yerine geçecek işaretlere ait yönetmelikle, Orman Genel Müdürlüğünce orman ürünlerinin kolay kayıt altına alınması amacıyla yürürlüğe konulan barkod sistemi de uygulamalı olarak tatbik edildi.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre uyulması gereken hususların da anlatıldığı eğitimde yürürlükte bulunan standardizasyon, devirme tekniği, budama, kabuk soyma, sınıflandırma ve ölçüm esaslarına göre ağaçların nasıl boylanacağı ve değerlendireceği ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında uygulamalı olarak katılımcılara bilgiler verildi.

Uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin hususların karşılıklı olarak değerlendirilmesinin ardından eğitim son buldu.