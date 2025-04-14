Malatya’da kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 3 şüpheli şahsın ikamet ve iş yerlerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 60 litre etil alkol, 28 bin 800 adet gümrük kaçağı makaron, 30 kilogram tütün ve 2 adet elektrikli sigara dolum makinesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan, Malatya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, belirlenen adres ve araçlarda arama yapıldı. Aramalarda, 46 adet sentetik ecza hapı, 55 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 44 adet tabanca fişeği ile 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.