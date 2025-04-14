Konya’da çıkan kavgada iş yeri sahibini av tüfeği ile vurarak öldüren döner işletmecisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz pazar günü merkez Meram ilçesi Hatıp Caddesi’nde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Muammer Tutar ile kiracısı olduğu belirtilen H.Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda H.Ç., av tüfeğiyle Muammer Tutar’ı göğsünden vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Muammer Tutar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı ise polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.