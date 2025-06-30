Malatya’da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan 1. ile 7. kura çekimleri sonucunda toplam 26 bin 305 konut için hak sahipliği belirlendi. 20 Mayıs-18 Temmuz 2025 tarihleri arasında tanınan 60 günlük süre kapsamında, 30 Mayıs itibarıyla 4 bin 884 hak sahibinin ise hala ön borçlandırma işlemlerini tamamlamadığı bildirildi.

Malatya’da, 1. ile 7. kura çekimleri sonucunda toplam 26 bin 305 konut için hak sahipliği belirlendi. AFAD ve Malatya Valiliği’nden yapılan açıklamada, 4 bin 884 hak sahibinin işlemlerinin tamamlamaması nedeniyle anahtar teslimlerinin başlatılamadığı belirtildi.

Açıklamada, kura sonucu konutu belirlenen hak sahiplerinin, yasal mevzuatlar gereği ön borçlandırma işlemlerini belirlenen süre zarfında tamamlamaları gerektiği, anahtar teslim sürecine tamamlanan işlem başvurularının ardından başlanılabileceği kaydedildi.

AFAD, kamuoyunda ve sosyal medyada yer alan "telefonlara ulaşılamıyor" iddialarına da açıklık getirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, İl Müdürlüğü’nün santraline bağlı dört telefon hattının PBX sistemi üzerinden aktif olduğu ve üç personelin çağrılara yanıt verdiği belirtildi. Açıklamada, yoğun arama trafiği ve bilgi taleplerinin zaman alması nedeniyle zaman zaman hatların meşgule düştüğü veya sesli yanıt sistemine yönlendirme olduğu ifade edilerek, sahada görevli personelin yoğunluğu nedeniyle zaman zaman çağrı aktarmalarında aksamalar yaşanabildiği belirtildi.