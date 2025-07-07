Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.B. yönetimindeki 44 AHA 446 plakalı otomobil ile R.S.S. idaresindeki 44 ABH 576 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada M.B., İ.B., S.B., E.B., H.A.B., A.L.S., E.S.S. ve S.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.