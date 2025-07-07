Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, üzerine kaynar su dökülen 1 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Avcı Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. 1 yaşındaki Aylin A. oyun oynarken çaydanlığa dokundu. Çaydanlıktaki kaynar su çocuğun üzerine devrildi. Acılar içinde kalan çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuk, ilk tedavinin ardından yanık ünitesine yatırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA