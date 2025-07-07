Eskişehir’de cadde üzerinde dönmeye çalışan bir araca karşı yönden gelen otomobilin çarpması sonucu kaza meydana geldi. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan kazada, kontrolden çıkan Tofaş marka aracın otomobile çarptıktan sonra önce bir dükkânın vitrinine, daha sonra kaldırıma yürüyen vatandaşa çarptığı görüldü.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi Gaffar Okan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. isimli (27) kadın sürücü yönetimindeki 26 GL 711 plakalı hatchback tipli otomobil, bahse konulu caddeden ara sokağa dönmek için hamle yaptı. O sırada karşı yönden gelen M.A.Ş. (21) idaresindeki 06 RUY 43 plakalı Tofaş marka araç, dönmek için hamle yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tofaş marka araç cadde üzerinde bulunan bir pastanenin vitrinine daldı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da kullanılamayacak hale geldi. Tofaş marka aracın tavanının gövdeden kısmen ayrıldığı göze çarptı.

Sürücü itfaiye yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı

Oldukça ağır hasar alan Tofaş marka aracın sürücüsü, direksiyon başında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 acil sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. M.A.Ş. isimli sürücü itfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Bilinci açık olan fakat ayağında yarası olan sürücü ambulans ile Eskişehir Yunusemre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.A. isimli sürücü ve kaldırımda yürüyen vatandaş kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan meydana gelen kaza anı bir pastanenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, dönüş yapmak isteyen araca karşı yönden gelen Tofaş marka araç çarptığı, çarpmanın etkisi ile direksiyon hâkimiyeti kaybolan otomobilin önce kaldırıma, sonra da oradaki bir işletme vitrinine, en son da kaldırımda yürüyen bir vatandaşa çarptığı görüldü. Aracın hızını kaybetmesinden dolayı kaldırımda yürüyen yayanın ise faciayı kıl payı atlattığı kameraya yansıdı.

Kaza nedeniyle tramvay seferleri uzun süre aksarken, caddede trafik durma noktasına geldi. Hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.