Malatya’nın Arapgir ilçesine bağlı Koru Mahallesi’nde yaşayan kadınlar, yüzyıllardır süregelen geleneksel yöntemlerle tarihi yapıların duvarlarını süslemeye devam ediyor. Bölgeye özgü "çarpma toprağı" adı verilen karışımla yapılan uygulama, hem estetik hem de kültürel açıdan önem taşıyor.

500 yıl önce kurulan ve kısa süre önce 157 taş, ahşap ve kerpiç yapının tescillenerek koruma altına alındığı Koru Mahallesi’nde, kadınlar bölgeye özgü bu teknikle evlerin iç ve dış cephelerine geleneksel desenler kazandırıyor.

Kadınlar, önce duvarları çamur sıva ile kaplıyor. Ardından badem ağaçlarından topladıkları reçineleri havanda dövüp kaynatarak elde ettikleri doğal verniği sıvanın üzerine sürüyor. Son aşamada ise "çarpma toprağı" adı verilen özel bir karışım uygulanıyor. Parmak uçlarıyla yapılan desenlerle süslenen duvarlar, görsel bir zenginlik kazanıyor ve uzun yıllar dayanıklılığını koruyor.

Koru Mahallesi sakinleri, geleneğin yalnızca Arapgir’e özgü olduğunu belirterek, bölgedeki birçok yapının bu yöntemle süslendiğini ifade etti.

Arapgir Belediyesi Kültür Müdürü Mesut Kavas da mahalledeki sivil mimarinin, Arapgir’in tarihi dokusunu yansıtmasının yanı sıra kültürel turizm açısından da büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.