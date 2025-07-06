Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde büyük yıkıma uğrayan Malatya’nın Doğanyol ilçesi, yapılan yatırımla adeta yeniden inşa edildi. Tamamlanan çalışmalarla birlikte yepyeni bir görünüme kavuşan ilçe, gece saatlerinde dronla havadan görüntülendi. Ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020’de meydana gelen depremden en çok etkilenen ilçelerin başında gelen Doğanyol’da birçok bina yıkılmış, çok sayıda yapı ise ağır hasar görmüştü. Afette 4 kişi hayatını kaybederken, ilçede yaşam adeta durma noktasına gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Doğanyol’da hem alt yapı hem de üst yapı yatırımları üç yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Sıfırdan inşa edilen ilçe, modern konutları, yolları ve sosyal donatı alanlarıyla dikkat çekerken, yeni yüzüyle vatandaşlar tarafından Mardin’e benzetildi.

Gece dronla çekilen havadan görüntüler Doğanyol’un geçirdiği büyük değişimi gözler önüne sererken, ilçenin yeni silueti büyük beğeni topladı.