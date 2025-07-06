Pençe-Kilit Hareket Bölgesi’nde arama-tarama faaliyetleri esnasında girdikleri mağarada metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 askerden biri olan Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan’ın acı haberi Malatya’nın Pütürge ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bulunan bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelin metan gazına maruz kaldığını, yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Şehit olan 5 askerden biri olan Malatyalı Şehit Abdurrahman Akdoğan’ın baba ocağına acı haberi ulaştı. İlçe kaymakamı ve askeri yetkililer tarafından Malatya’nın Pütürge ilçesinde yaşayan baba Remzi Akdoğan ile anne Sabahat Akdoğan’a oğullarının şehadet haberi verildi.

Acı haber ile birlikte şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken, eve Türk bayrakları asıldı. Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’de Pütürge ilçesine giderek şehidin ailesine başsağlığı dileyerek acılarını paylaştı. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ve ilçe deki diğer yetkililerinde ziyaret ettiği şehidin evinde gözyaşı hakim olurken cenaze töreninin yarın ilçe merkezinde olacağı öğrenildi.

2 yıldan fazladır Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan şehidin görev yerinin Hakkari olduğu ve bomba uzmanı olarak Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde olduğu belirtildi. 4 kardeş olan Şehit Abdurrahman Akdoğan’ın bekar olduğu öğrenildi.