Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde çınar ağacından kopan dalın üzerlerine düşmesi sonucu yaralanan 3 kişiden 1’i hayatını kaybetti.

Lastiği patlayan otomobil takla attı, sürücü burnu bile kanamadan araçtan çıktı Lastiği patlayan otomobil takla attı, sürücü burnu bile kanamadan araçtan çıktı

Olay, saat 14.30 sıralarında Yalı Mahallesi Saniye Altun Caddesi’nde meydana geldi. Anıt çınarın üst kısmından kopan dal, altındaki 3 kişinin üzerine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Gölcük Arama Kurtarma Ekibi (GESOTİM) ekipleri sevk edildi. Dalın altında kalan 3 kişi, ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Erdem Ulak (59), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA