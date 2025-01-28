Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Yedi Eylül Mahallesi sakinleri, duyarsız kişiler tarafından kaldırıma bırakılan çöplere tepki gösterirken, uzun süredir bölgede duran çöplerin alınmamasına da dikkat çekerek Efeler Belediyesi’ni göreve çağırdı.

Efeler ilçesi Yedi Eylül Mahallesi 1016 Sokak üzerinde duyarsız vatandaşlarca kaldırıma bırakılan ve Efeler Belediyesi tarafından toplanmayan çöp ve soba külleri, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Uzun süredir bölgede duran ve kötü kokuya sebep olan çöplerin alınması için Efeler Belediyesi’ne çağrı yapan mahalle sakinleri, vatandaşların da duyarlı olmasını istedi.

Belediye yetkililerinin her gün sokaktan geçtiğini ancak söylemelerine rağmen sadece kül olmadığı gerekçesiyle çöpleri almadan gittiklerini söyleyen mahalle sakinlerinden U.Ş., "Elektrik direğinin dibine soba küllerini bırakanlar oluyordu ancak bunu gören bazı duyarsızlar da çöplerini de buraya bırakmaya başladı. Uzun süredir bu çöpler burada duruyor. Belediyeden gelip alan da yok. Temizlik işçilerine söylüyoruz ama sadece kül olmadığı için ’biz alamayız’ diyorlar. Buna anlam vermek çok zor. Hem duyarsız vatandaşların çöp bırakması hem de belediyenin çöpleri toplamamasından dolayı oluşan kötü kokuya maruz kalıyoruz. Yetkililerin bu çöpleri toplamasını istiyoruz" dedi.