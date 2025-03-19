MAGİNDER tarafından düzenlene iftar buluşmasında konuşan Başkan Salih Karademir, Malatya’yı asla terk etmediklerini belirterek, "Hep birlikte çalışarak Malatya’yı yeniden ayağa kaldıracağız. Birlik ve beraberlik içinde yatırımlarımıza, sosyal projelerimize ve destek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) tarafından Ramazan ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi. Özel bir otelde gerçekleşen etkinliğe, MAGİNDER Onursal Başkanı İş İnsanı Vahap Küçük, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Bayrak, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Malatya İl Jandarma Komutan Tolunay Başer, Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, ESOB Başkanı Şevket Keskin, Muhtarlar Dernek Başkanları Şahin Demirci ve Abdulvahap Ortaç, Malatya Türk Ocakları Başkanı Nadir Günata, kurum il müdürleri, esnaflar, sivil toplum temsilcileri, basın mensupları ve dernek üyeleri katıldı.

MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, konuşmasında Malatya’nın sahip olduğu potansiyele dikkat çekerek, "Malatya sahipsiz değil, biz sahibiz" şeklinde konuştu.

MAGİNDER’in yürüttüğü sosyal faaliyetlere de değinen Karademir, derneğin deprem sonrası yaraların sarılması için çeşitli projeler geliştirdiğini ifade ederek, "Sosyal sorumluluk projeleriyle Malatya’nın her kesimine ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Karademir’in konuşması, katılımcılar tarafından büyük bir ilgi ve coşkuyla karşılandı. Malatya’nın geleceği için umut dolu bir atmosferin oluştuğu iftar programında, herkesin dayanışma içinde hareket etmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı. Bu tür etkinliklerin, şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağladığı, aynı zamanda birlik ve beraberliği pekiştirdiği ifade edildi.

‘Malatya bizim, biz bu şehri terk etmedik, burada çalışmaya devam edeceğiz’ diyen Başkan Karademir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Malatya’nın Malatyalılara ihtiyacı var. Bu anlamda bizler Malatya için aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Malatya’nın yeniden ayağa kalkmasını sağlamak inanın bizlerin elinde. Bu şehirde gidenlerimiz var, onların yeniden dönmesini bekliyoruz. Umudumuzu hiç tüketmiyoruz, Malatya için çalışıyoruz. Tek sevdamız var, ortak sevdamız Malatya diyoruz. Buradaki katılımcılarımızın çoğu Malatya için zaten fazlasıyla elimden geldiği kadar buradalar gitmediler. İnşallah hep birlikte bizler daha güzel günler göreceğiz. Malatya’mızın yeniden yaralarını sarmış, yeniden sokaklarda çocuklarımızın gezdiği, yeniden iş dünyamızın birlik ve beraberlik içinde büyük projelere imza attığı güzel günleri göreceğiz. Malatya’nın Türkiye’nin en özel şehri olduğunu söylemek istiyorum. Malatya gerçekten benim gözümde çok kıymetli, ben Malatya’dan hiç ayrılmadım, ayrılmayı düşünmedim. Bu kentin gerçek sahipleri biziz. Bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece Malatya’yı yeniden eski günlerine kavuştururuz. Bizler Malatya için çalışmaya devam edeceğiz. Onursal başkanımız Vahap Küçük’ün de katkılarıyla bize verdiği güçle Malatya’mız için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Malatya bizim diyoruz, hep birlikte sizlerle birlikte bu şehri İnşallah yeniden ayağa kaldıracağız."

İftar programında, Onursal Başkan Vahap Küçük ve İstanbul’dan gelen özel misafir Mesut Erdoğan’a teşekkür edildi. Katılımcılar, Malatya’nın yeniden ayağa kalkması için birlik içinde çalışacaklarını belirterek, "Malatya’nın gerçek sahipleri biziz" dediler.