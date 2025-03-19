Samsun’un Çarşamba ilçesinde hava sıcaklarının yaklaşık 25 derece birden düşmesiyle birlikte, kırsal kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Ülke genelinde geçen haftaya göre hava sıcaklıklarının 30 dereceden 5 dereceye kadar düşmesiyle, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözünden Samsun da nasibini aldı. Çarşamba ilçesine bağlı kırsal kesimlerde bulunan mahalleler günler sonra tekrar beyaz örtünün esiri altında kaldı.

Samsun genelinde hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar gündüz en fazla 9 dereceye kadar yükseleceği, gece ise 3 dereceye kadar düşerek hafta boyunca sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günden itibaren ise hava sıcaklıklarının 13 dereceye çıkmasıyla önümüzdeki hafta içi hava sıcaklıklarının artacağı öngörülüyor.