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Keçiörengücü-Sakaryaspor maçının anlatımı sırasında rahatsızlanan TRT spikeri Erdoğan Arıkan, hastaneye kaldırıldı.
TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Sakaryaspor’un deplasmanda Keçiörengücü ile oynadığı maçı anlattığı esnada kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.
Arıkan’ın, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Kaynak: iha