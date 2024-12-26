Sadece alışveriş merkezi değil, aynı zamanda bir buluşma ve eğlence noktası olan M1 Konya AVM, düzenlediği etkinliklerle her yaştan ziyaretçisini mutlu etmeye devam ediyor. 360 slow motion çekim platformu etkinliği, AVM’nin yılbaşı coşkusunu farklı bir boyuta taşıyarak, katılımcılara eğlence ve mutluluğu bir arada sunuyor.

Fiba CP’nin yönetim faaliyetlerini gerçekleştirdiği M1 Konya AVM, yılbaşı coşkusunu unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor. 28-29 Aralık tarihlerinde 12.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşecek özel etkinlikte, ziyaretçiler 360 slow motion çekim platformunda yılbaşı ruhunu doyasıya yaşayacak.

M1 Konya AVM, bu yılbaşında ziyaretçilerine sıra dışı bir deneyim sunuyor. Katılımcıların mini bir platforma çıkarak, çevrelerinde 360 derece dönen bir kamera ile videolarını kaydettirdiği 360 slow motion çekim platformu, eğlenceli ve benzersiz bir deneyim sunuyor. Yeni yılı karşılamak için gelen ziyaretçiler, sevdikleriyle birlikte özel anlarını kaydederek unutulmaz bir yılbaşı hatırası oluşturacak. Ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinlik, tüm aile bireylerine keyifli anlar yaşatmayı vaat ediyor.