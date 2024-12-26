Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de ikinci yarının ilk haftasının programını belirledi. Kayserispor’un Bodrumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın günü de 5 Ocak 2025 Pazar olarak açıklandı.

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun 2. yarı heyecanı 3 Ocak’ta başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, ikinci yarının ilk haftasının programını belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; ikinci yarının ilk haftası 3 Ocak Cuma günü oynanacak Alanyaspor-Konyaspor, Rizespor-Beşiktaş maçları ile başlayacak.

9 müsabakanın oynanacağı 18. haftada Kayserispor, deplasmanda Bodrumspor ile karşılaşacak. Bu müsabaka 5 Ocak 2025 Pazar günü oynanacak maçın başlama saati 16 olarak açıklandı.