Alanya Özel Eğitim Meslek Okulu’nu ziyaret eden Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, engelli öğrencilere destek olmak için belediyede staj yapma imkanı sağladıklarını belirterek, “Turizm tesisleri başta olmak üzere tüm işletmelere okulumuzdaki öğrencilerimize iş imkanı sunması konusunda çağrıda bulunuyorum” dedi.

Alanya Belediyesi ve Özel Eğitim Meslek Okulu iş birliği kapsamında bu yıl 18 özel öğrenci belediye bünyesindeki kreşler, etüt merkezleri, İskele Çay Bahçesi ve Tevfik Hoca Evi’nde staj yaptı. Öğrenciler meslek okulunda öğrendikleri teorik bilgileri, belediye işletmelerinde pratik bilgiye dönüştürerek hayata adapte olma fırsatı yakaladı. Alanya Özel Eğitim Meslek Okulu’nu ziyaret eden Başkan Özçelik, iki kurum arasında yapılan iş birliğiyle önümüzdeki yıllarda öğrencilerin staj imkanının artması ve okulun eksiklerinin giderilmesi adına okul yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra okuldaki atölyeleri gezerek, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler, Başkan Özçelik’e kendilerine staj imkanı tanıdığı ve okula olan destekleri için teşekkür etti.

Başkan Özçelik, “Alanya Belediyesi olarak eğitime destek olmaya devam ediyoruz. Kentimizdeki engelli bireylere hem para kazanmalarını hem de topluma adapte olmalarını sağlayan Özel Eğitim Meslek Okulu ile de iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Bu yıl okulumuzdan 18 öğrencimize belediye işletmelerimizde staj imkanı sağladık. Her yıl öğrencilerimize staj imkanı sağlamaya devam edeceğiz. Okulumuzun fiziki ihtiyaçları ile ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. Buradaki yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten para için değil, gönülden yapılabilecek bir mesleği icra ediyorlar. Kentimizdeki tüm iş adamlarına da çağrıda bulunmak istiyorum. Turizm tesisleri başta olmak üzere tüm işletmeler, okulumuzdaki öğrencilerimize iş imkanı sunmaları konusunda rica ediyorum. Özel bireylere hep birlikte destek olmalıyız” diye konuştu.

Ziyarette Başkan Özçelik’e, Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve Başkan Danışmanı Faruk Konukçu eşlik etti. Başkan Özçelik burada, Okul Müdürü Ahmet Ünalan, Müdür Yardımcıları, öğretmenler, okul çalışanları ve engelli öğrenciler ile bir araya geldi.