VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde lösemili hastalar ve kemik iliği ve nakil ünitesinde tedavi gören çocuklar için düzenlenen etkinlikte, çocuklar için “Okumaz Yazmaz Krallığı” isimli tiyatro oyunu sahne aldı.

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, VM Medical Park Samsun Hastanesi, lösemili hastalar ve kemik iliği ve nakil ünitesinde tedavi gören çocuklar için anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında “Okumaz Yazmaz Krallığı” isimli tiyatro oyunu, Cumhur Kocaoğlu ve ekibi tarafından VM Medical Park Samsun Hastanesi Beyaz Toplantı Salonu’nda sahnelendi.

Oyun çocukların ilgisini çekti

Tiyatro gösterisi, çocuklara moral aşılamak ve hastane ortamında farklı bir deneyim sunmak amacıyla gerçekleştirildi. Öykü adında bir masal anlatıcısının krallığa gelişiyle değişen bir ülkenin hikâyesini anlatan oyun, çocukların büyük ilgisini çekti. Oyun boyunca renkli sahneler ve etkileyici performanslar, minik kahramanların yüzlerinde gülümseme oluşturdu. Etkinlik, çocukların moral ve motivasyonlarını yükseltmenin yanı sıra, toplumda lösemi konusunda farkındalık oluşturma amacını da taşıdı.

“Mutlu olmak için bir gülüş yeter dedik”

Etkinlikte konuşan Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Davut Albayrak, “2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda lösemi tedavisi olan çocuklarımızı sevindirmek ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Lösemi tedavi edilebilir ve şifa oranı yüksek bir hastalıktır. Tanının konulması sonrası, hastanın takip ve tedavinin düzenli alınması imkânını sağlayacak, ailenin ve çocuğun rahat iletişim kurabileceği bir çocuk hematoloji bölümünde tedavinin yürütülmesi önemlidir. Biz hastalarımızın hastaneye uyumunu ve isteyerek gelmelerini sağlamak için bu yıl lösemili çocuklar haftasını bir tiyatro oyunu ile kutladık. Tiyatro grubunun hastanemizde oynadığı oyuna çocuklarımız “Her masal bir umut, her çocuk bir kahraman” sloganı ile oyunculara cevaplar vererek, hayatın içinde imiş gibi katıldılar. Bu hem bizi hem hastaları hem de anne babalarını mutlu etti. Mutlu olmak için bir gülüş yeter dedik. Sağlıklı nice güzel günlere” dedi.

“Moral etkinlikleri tedavi sürecine olumlu katkı sağlıyor”

Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi Uzmanı Dr. Mustafa Bilici ise bu tür etkinliklerin tedavi süreçlerine olumlu katkı sağladığını ve çocukların umutla geleceğe bakmalarına yardımcı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Çocukluk çağı lösemisinde hastalar halsizlik, ateş, enfeksiyonlar, kemik ağrıları, solukluk, vücutta morarma, lenf bezlerinde büyüme ve karaciğerde/dalakta büyüme gibi şikâyetlerle doktora başvururlar. İlk inceleme olarak yapılan tam kan sayımında düşüklük ya da yükseklikler (lökositoz, lökopeni, anemi, trombositopeni) ile lösemiden şüphelenilir, ileri incelemeler (kemik iliği aspirasyonu) ile tanı konulur. Lösemi tedavisi için dünyada ortak çalışmalar sonucunda protokoller geliştirilmiştir ve kemoterapi ile tedavi edilmektedir. İlk 6-7 ay yoğun kemoterapi verildikten sonra, 2 yıla kadar kemoterapi devam etmektedir. Ülkemizde ve gelişmiş ülkelerde tedavi başarısı yaklaşık yüzde 90 oranında sağlanabilmektedir. Maalesef bazı hastalar tedaviye yanıtsız olabilmekte ve kemik iliği nakil tedavisi gerekebilmektedir. Bir hastanın lösemi tanısı alması demek, bir ailenin bu yolculuğa çıkması demektir. Ailenin hayat planları ertelenebilmekte, hastalık ile birlikte yaşamayı öğrenmekteler. Bu süreçte hastalarımızın ve ailelerimizin yanlarında olduğumuzu bilmelerini, hissetmelerini sağlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında ‘Her masal bir umut, her çocuk bir kahraman’ tiyatro gösterisi ile farkındalık oluşturmak istedik. Etkinlikte çocuk hastalarımız ve ailelerinin mutluluklarını görmek çok güzeldi."