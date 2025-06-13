Samsun’da açılan ve 3 gün sürecek Farkındalık Pazarında ihtiyaç fazlası, geri dönüştürülebilir, ikinci el ve çevre dostu ürünler takas usulüyle hayat buluyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nce (SBB), "Çiftlik Caddesi Sıfır Atık Geri Dönüşüm Projesi" kapsamında bu yılın 5 ayında 50 ton atık dönüştürülerek ekonomiye 3 milyon TL katkı sağlandı. Proje kapsamında sıfır atık bilincinin yaygınlaşması amacıyla ihtiyaç fazlası, geri dönüştürülebilir, ikinci el ve çevre dostu ürünlerin takas usulüyle hayat bulduğu Farkındalık Pazarı açıldı. Vatandaşlarla bir araya gelinen etkinliğin doğaya saygı ve sürdürülebilirliğe katkı sağlaması amaçlanıyor.

Doğal kaynakları korumak, israfı önlemek ve atıkları dönüştürmek için çalışmalar sürdürdüklerini ifade eden SBB Genel Sekreter Yardımcısı Ferhan Kodalak, "İstiklal Caddemizi, sıfır atık bilincinin yaygınlaşması amaçlı bir proje ve konsept caddesi haline getirdik. 981 hane, 436 tane işletmenin sıfır atık yönetimine ve geri kazanım sistemine dahil olmasını sağladık. Projemiz 1 Ocak 2025’te başladı. 5 ay içerisinde 50 ton atığı dönüştürerek ekonomiye 3 milyon TL katkı sağlanmasına vesile olan bir proje bu. Burada da geri kazanımdan üretilen malzemelerin tanıtıldığı, pazarının aktif hale getirildiği bir sistemi uyguluyoruz. Burası takas pazarı. Yani amacımız ürünlerin geri kazanılabilir hale getirilerek israfın önlenmesi, ekonomik değerlerin boyutlandırılarak geri kazanımının sağlanması" dedi.

"Bu pazarda para geçmiyor"

Pazarda para geçmediğine dikkat çeken Ferhan Kodalak, "Bu pazarda üretilen geri kazanım ürünlerinin, kullanılmayan eşyaların takas yöntemiyle tekrar sistemin içerisinde kalmasını amaçlıyoruz. İhtiyaç duyulan ürün hedeflemesinin tanıtıldığı bir pazar burası. Burada para geçmiyor. Parayla satışı yapılan geri kazanımdan elde edilmiş ürün demonstrasyonları da var. O satışlar da uygulanıyor. Amacımız israfın önüne geçebilmek. Geri kazanımı bir kültür haline getirebilmek. Caddemizi de bu noktada nişanlandırmak amacındayız. Bunu önce şehrimize sonra da ülkemize yaymaya dönük çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu.