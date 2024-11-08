Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 86’ncı yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Rektör Kaçar mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak; O’nun çağdaş bir Türkiye fikri ile bizlere armağan ettiği ilke ve inkılaplarına da sahip çıkmaktır. Atatürk’ün bizlere bıraktığı bu mirası bin yıllarca yaşatmak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak bizlerin en büyük görevidir. Gelecek nesillerin de ülkemizi bilimde ve teknolojide; sanatta ve sporda Atatürk’ün fikirleri doğrultusunda güçlü yarınlara taşıyacaklarına inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.

Ruhları şad, mekânları cennet olsun” dedi.