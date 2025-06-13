Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi’nde yürütülen ve TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen ‘Matematik ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Adaylarına İşaret Dili ile Matematik Kullanımının Öğretimi ve Adayların Görüşleri’ başlıklı proje, düzenlenen kapanış ve sertifika töreniyle tamamlandı.

Törenin açılış konuşmasını yapan proje yürütücüsü ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Sudenaz Demir, işaret dilinin yalnızca teknik bir beceri değil, aynı zamanda empati ve insanlık dili olduğuna dikkat çekti. Demir, eğitim sürecine gösterilen yoğun ilgiyi vurgulayarak, üniversite bünyesinde işaret diliyle ilgili daha fazla imkan ve destek sağlanması talebinde bulundu.

Öğrencilerden toplumsal sorumluluk vurgusu

Projenin akademik danışmanı Doç. Dr. Gülnur Şaffak Atalay ise konuşmasında öğretmen adaylarının gösterdiği toplumsal duyarlılığa dikkat çekerek, bu tür projelerin eğitim fakültelerinde empati temelli eğitimin yaygınlaştırılmasına katkı sağladığını ifade etti.

İşaret dili eğitmeni Saliha Çelebi Pilge ise eğitim süreci hakkında bilgi vererek, gönüllü öğrencilerin özverili çalışmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projeyi başarıyla tamamlayanları tebrik etti.

Törende, proje sürecini anlatan slayt gösterisi, işaret diliyle sahnelenen tiyatro ve gitar eşliğinde sunulan dinleti performansları izleyicilerden büyük beğeni topladı. Katılımcılar, ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısının işaret diliyle seslendirilmesiyle duygusal anlar yaşadı. Programın sonunda işaret dili eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları verilirken, proje yürütücüsüne, akademik danışmana ve işaret dili eğitmenine teşekkür plaketleri takdim edildi.

Engelsiz üniversite hedefine emin adımlarla

Törenin kapanış konuşmalarında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çalışıcı, projenin kapsayıcılığını ve toplumsal duyarlılık yönünü takdir ettiklerini belirterek, OMÜ’nün engelsiz üniversite olma yolundaki hedeflerine bu tür çalışmalar sayesinde kararlılıkla ilerlediğini ifade ettiler.

Törene, öğretim elemanları, işaret dili eğitmenleri, proje gönüllüleri ve öğretmen adayları da katıldı.