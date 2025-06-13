Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, sosyal medya platformlarında yalnızca tıbbi içerikler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Samsun’u ve Türkiye’yi uluslararası takipçilerine tanıtarak dikkat çekiyor. 1 milyon 233 bin kişilik bir takipçi kitlesine ulaşan Akbaş, yaptığı paylaşımlarda hasta ve toplum yararını ön planda tuttuklarını belirtti.

Sosyal medyada Türkiye’deki plastik cerrahlar arasında en fazla takipçiye sahip isim olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Akbaş, "Yüz germe, göğüs ve karın estetiği gibi birçok konuda hem deneyimlerimi hem de doğal yaşantımı takipçilerimle paylaşıyorum. Bu paylaşımlarla Samsun’u Türkiye’nin Miami’si olarak konumlandırıyor, ülkemizi yurt dışında tanıtıyorum. 1 milyon 233 bin insan, dünyanın her yerinden beni takip ediyor. Paylaşımlarda yaşadığım şehri ön plana çıkartıyorum. Samsun’u Türkiye’nin Miami’si olarak ön plana çıkartıyorum. Beni takip eden insanlar Türkiye’yi de tanımış oluyorlar. Takipçilerimin çok büyük bir kısmı yurt dışından. Türkiye’de gittiğim yerlerden paylaşımlar yapıyorum. İnsanlar doğal olan, yapmacık olmayan paylaşımları daha çok benimsiyorlar. İnsanlar beni takip etsin diye özel bir strateji asla planlamadım. O gün topluma faydasının olacağını düşündüğüm bir olayı paylaşıyorum" dedi.

"Doğal ve faydalı içerik ön planda"

Akbaş, sosyal medya içeriklerinde özel bir strateji izlemediğini, günlük hayatta toplumun yararına olacağını düşündüğü içerikleri paylaştığını ifade etti. "Paylaşımlarda doğallık önemli. İnsanlar yapmacık olmayan içeriklere daha fazla değer veriyor. Hastalarımız da zaman zaman ‘neden paylaşmıyorsunuz?’ diye soruyor. Ancak biz toplum yararı ve etik ilkeler çerçevesinde paylaşımlar yapıyoruz" diye konuştu.

Samsun’un adını dünyaya taşıyor

Yaptığı her paylaşımda Samsun’u ön plana çıkarmaya özen gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Hayati Akbaş, "Samsun’dan biri olarak bu başarıyı yakalamak ve şehrimi tanıtmak benim için büyük bir gurur. Türkiye’nin farklı şehirlerinden de paylaşımlar yaparak ülkemizi temsil etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Akbaş, takipçilerinin büyük çoğunluğunun yurt dışında olduğunu vurgulayarak, estetik cerrahiye dair güvenilir bilgileri kamuoyuna sunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.