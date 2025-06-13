Samsun’un Canik Belediyesi, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği eğitim programlarına bir yenisini daha ekleyerek, belediye personeline yönelik "Konuşma Sanatı ve Etkili İletişim Eğitimi" gerçekleştirdi.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli ve diksiyon eğitmeni Mehmet Çömez tarafından verilen eğitimde, katılımcılara etkili konuşma teknikleri, doğru nefes kullanımı, vurgu ve tonlama, beden dili ile diksiyon konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Gündelik yaşamda kişiler arası iletişim üzerine de açıklamalarda bulunan Çömez, interaktif sunumlarla eğitimi destekledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eğitime ilişkin yaptığı açıklamada, personelin yetkinliklerini artırmayı hedefleyen çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Başkan Sandıkçı, "Belediye personelimizi alanında uzman isimlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Hizmet kalitemizi artırmak için eğitime büyük önem veriyoruz" dedi.