Antalya merkezli CW Enerji’nin geliştirdiği esnek güneş panelleri, karavan, yat ve teknelerde hareket halindeyken bile elektrik üretimini mümkün hale getirdi. Hafif ve pratik kurulumu ile öne çıkan sistemler, doğayla iç içe bir yaşamı tercih eden tatilciler için sürdürülebilir ve çevreci bir enerji çözümü sunuyor.

Güneş enerjisi sektörünün öncülerinden CW Enerji, esnek ve hafif yapıya sahip güneş panelleriyle mobil yaşam alanlarında enerji ihtiyacını karşılıyor. Özellikle karavan ve tekne kullanıcılarının taleplerine yönelik geliştirilen paneller, hareket halinde dahi güneşten kesintisiz elektrik üretme imkânı sağlıyor. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, bu paneller sayesinde kullanıcıların telefon şarjından buzdolabına kadar birçok elektronik cihazı çalıştırabildiğini söyledi.

"Seyahat halinde dahi enerji üretmek artık mümkün"

Sarvan, AR-GE merkezlerinde inovasyon odaklı çalışmalarla sektöre yön verdiklerini ve güneş enerjisini hayatın her alanına entegre etmeye devam ettiklerini vurguladı. "Seyahat halinde dahi enerji üretmek artık mümkün. Yaz aylarında artan karavan ve denizcilik tercihleriyle birlikte güneş panellerimiz önemli bir ihtiyaç haline geldi. Gündüz güneşten elde edilen enerji gece saatlerinde de kullanılabiliyor" diyen Sarvan, sistemlerin kolay kurulum özelliğiyle kullanıcı dostu olduğunu belirtti.