Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğretmenleri Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgilendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzun süren çalışmalarının sonucunda hazırlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, 2024-25 Eğitim Öğretim Yılı’nda uygulamaya geçerken, yeni sistem ile birlikte bilgilendirmeler de aralıksız sürüyor. Bu çerçevede okul ziyaretlerini sürdüren Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan’ın da son durağı Aydın Sosyal Bilimler Lisesi oldu. Liseyi ziyaret eden Müdür Özcan, okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğretmenler odasında toplantı gerçekleştiren Müdür Özcan, öğretmenlere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Öğrenci ve öğretmeni merkeze alan bütüncül bir eğitim programı olarak uygulanan yeni modeli eğitimcilere anlatan Müdür Özcan, daha sonra veli ve öğrencilerle görüştü. Konu ile ilgili Aydın Sosyal Bilimler Lisesi’nden yapılan paylaşımda "İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hakan Özcan, okulumuzu ziyaret ederek bayrak törenine katıldı. Öğretmenler odasında bir toplantı gerçekleştiren müdürümüz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca, veli ve öğrencilerle görüşmelerde bulundu" ifadeleri yer aldı.