Batman’ın Beşiri Ovası’nda ender rastlanan büyüklükteki kurt görüntülendi.

Beşiri ilçesi kırsal alanda aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş, doğada serbestçe dolaşan büyük bir kurdu cep telefonuyla kayıt altına aldı. Kurdun çevresine zarar vermeden, sakin bir şekilde ilerlediği anlar dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, bölgedeki doğal yaşamın korunması ve gözlemlenmesi adına önemli bir fırsat olarak değerlendirildi. Vatandaşlar ise böyle nadir bir ana tanıklık etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.