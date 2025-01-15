Aydın’ın Efeler ilçesinde lise öğrencilerine, meslek danışmanlığı hizmeti kapsamında uygulamalı özgeçmiş hazırlama eğitimi verildi.

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü koordinesinde okullarda yürütülen meslek danışmanlığı hizmetleri eğitimleri sürüyor. Bu çerçevede Efeler Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden ekipler, 12. sınıf öğrencilerine iş ve işçi bulma kaydı oluşturma, özgeçmiş düzenleme, profil oluşturma, profile meslek ekleme veya meslek değiştirme, kriterlere uygun iş ilanı görüntüleme, kamu ilanlarını görüntüleme ve başvurma adımlarını içeren uygulamalı eğitim gerçekleştirdi. Eğitimlerde özgeçmiş hazırlamanın iş hayatındaki önemine dikkat çekildi.