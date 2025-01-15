TRT ortak yapımı “Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda” filminin galası İstanbul’da gerçekleşti. TRT Çocuk’un kahramanı Aslan’ın animasyon türündeki dördüncü sinema filmi “Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda” 17 Ocak’ta minik izleyicileriyle buluşacak.

TRT Çocuk’un kahramanı Aslan ve arkadaşları ile Hürkuş, Hürjet ve Kaan’ın bir araya gelerek oluşturdukları dostluk ve eğlence dolu hikayelerini konu alan ““Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda” filminin galası İstanbul’da gerçekleşti. Filmdeki karakterlerden Aslan, Mehmet ve Zeynep’in maskotlarının eğlenceli gösterileriyle yer aldığı galaya, minik davetliler yoğun ilgi gösterdi.

“Çocuklarımız daha çok yerli ve milli kahramanlarla buluşsun”

Gala öncesi açıklama yapan TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş, TRT Çocuk’un sevilen markalarından biri olan ASLAN HÜRKUŞ serisinin dördüncü filminin gişede yeni bir başlangıca adım atacağını söyleyerek, “Filmimizin gişesinin bol olmasını ve daha çok yerli ve milli kahramanlarıyla buluşan çocuklarımızın sinemaları şenlikle doldurmasını, ara tatilde de iyi vakit geçirmelerini diliyorum.” dedi.

“Yeni rekorlara imza atacak bir serüvenle beraberiz”

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, TRT Sinema ve TRT Çocuk iş birliğiyle 2025 yılına yeni bir filmle başlamış olduklarını belirterek, TRT olarak geçen yıl 12 çizgi filmi animasyon severlerle buluşturduklarını söyledi. Aslan Hürkuş’un hem pedagojik uygunluk açısından hem marka olması açısından tüm sinemaseverlerin özellikle çocukların güvenle izleyebileceğini ifade eden Güven, “Yeni rekorlara imza atacak bir serüvenle, bir macerayla karşınızdayız. Animasyon sektörünün şu anda Türk sinemasını domine eden bir piyasa haline gelmesinden dolayı bu serilerin devamının sinemaseverlerin teveccühüyle beraber artarak devam edeceğini düşünüyoruz.” açıklamasında bulundu.

“Yerli ve milli savunma sanayisini çocuklarımıza sevdirmek misyonumuz”

Filmin yapımcısı Murat Kaya ise galaya yoğun bir katılım olduğunu vurgulayarak, “Çok keyifli bir seri yapıyoruz hepiniz biliyorsunuz. Amacımız havacılığı, uzayı, teknolojiyi çocuklara sevdirmek. Aslan Hürkuş’un bu şekilde bir marka olarak doğdu. Bu filmde savunma sanayimizin kahramanlarından HÜRJET aramızda. Her filmde olduğu gibi, bizim yerli ve milli savunma sanayisini çocuklarımıza sevdirmek gibi bir misyonumuz var. Elimizden geldiğince bu sevgiyi çocuklarımıza aşılamış durumdayız. Filmde ayrıca sloganımız ‘Yılın en tempolu macerası’. Film, baştan sona soluksuz bir şekilde çok tempolu ve çok heyecanlı geçiyor. Tabii bir o kadar da komediyle dolu. Bu sefer oyun dünyasında kahramanlarımızı çok büyük sürprizler bekliyor. Çocuklar soluksuz bir şekilde izleyecek” şeklinde konuşu.

2025’in TRT ortak yapımı ilk animasyon filmi olan yapım, TRT Çocuk bünyesindeki psikolog, pedagog, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörleri tarafından detaylı bir değerlendirme sürecinden geçti. Eğlence, dostluk ve heyecan dolu filmde, Hürjet ve Hurkuş bir kaza sonucu Minigen adlı oyun gezegene giden Aslan ve arkadaşlarını bulmaya çalışır; fakat bu oyun gezegeninde kahramanlarımızı farklı sürprizler beklemektedir. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) teknik danışmanlık desteğiyle hazırlanan TRT ortak yapımı filmle, okul çağındaki çocuklara havacılığı sevdirmek, onları gelişen milli teknoloji hakkında bilgilendirmek, takım ruhu ve dostluk kazanımlarıyla buluşturmak hedefleniyor.

Yönetmenliğini H. Sinan Güngör, Halil Öztürk ve Semih Turalı’nın üstlendiği filmin senaryosu ise Ali Hakan Kaya ve Sinem Doğangönül tarafından kaleme alındı. Müziklerini Ali Bakan’ın hazırladığı filmde, şarkıcı Ferman Akgül “Hint Kumaşı” isimli parçasını yeniden yorumlayarak filmin müziği olan “Zafer Bizim” isimli şarkıyı seslendirdi. “Aslan Hürkuş4: Hürjet Oyunda ” filmi 17 Ocak’ta minik seyircileriyle buluşacak.