İngiltere’de Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Tulip Siddiq, akrabası eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile mali bağlantıları olduğu iddialarının ardından istifa etti.

İngiltere Hazine Bakanlığı’nda Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Tulip Siddiq’in teyzesi eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile mali bağlantıları olduğu iddia edildi. İngiltere’de haftalardır gündemde olan iddiaların ardından Siddiq istifa kararı aldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a ilettiği istifa mektubunda Siddiq, "Bağımsız bir inceleme sonucunda yasaları ihlal etmediğim teyit edildi ve uygunsuz davrandığımı gösteren hiçbir kanıt bulunmuyor" ifadelerini kullandı. Siddiq, durumunun hükümet çalışmalarında dikkat dağıtabileceği gerekçesiyle görevi bıraktığını belirtti.

Başbakan Starmer, istifa kararının ardından Emeklilik Bakanı Emma Reynolds’u yeni Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atadı.

Soruşturmada adı geçmişti

Bangladeş’te Ağustos 2024’te öğrenci protestolarının ardından baskılara dayanamayan Şeyh Hasina, başbakanlık görevinden istifa etmişti. Bangladeş’te Hasina hakkında yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Geçtiğimiz ay ise ailesinin Bangladeş’teki altyapı harcamalarından 3.9 milyar sterlin parayı zimmete geçirdiği iddialarıyla ilgili açılan bir soruşturmada Tulip Siddiq’ın adı geçmişti. Bir İngiliz gazetesi, Siddiq’a ait Londra’daki bir dairenin eski Bangladeş hükümetiyle bağlantılı bir kişi tarafından kendisine verildiğini öne sürmüştü. Siddiq söz konusu iddiaları birçok kez reddetmiş, İngiltere Başbakanı Starmer ise Siddiq’a güvendiğini belirtmişti.