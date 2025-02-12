Sivas’ta lise öğrencilerine Jandarma Subay-Jandarma Astsubay öğrenci temini, başvuru şartları ve eğitim imkanları anlatıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Sıklıkla öğrencilerle bir araya gelen ekipler; jandarmanın görev, yetki ve sorumluluklarını anlatıyor. Bu çerçevede Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilerle bir araya gelen jandarma personeli, Jandarma Subay-Jandarma Astsubay öğrenci temini, başvuru şartları ve eğitim imkanları anlattı.