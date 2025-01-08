Gemport Gemlik Anadolu Lisesi’nin öncülüğünü yaptığı sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışması olan “Farkındalığa Yolculuk Projesi” tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir, Daire Başkanı İsmail Günday, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet İkinci ile İl ve ilçe yöneticileri ve okul müdürleri katıldı.

Programda, okulun rehber öğretmeni Anıl Mestan tarafından bir sunum yapıldı. Sunumda, projenin amacı, gerçekleştirilen faaliyetler ve projede yer alan paydaş kurumlarla ilgili bilgiler paylaşıldı. Özellikle projenin, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ile olan bağlantısı vurgulandı.

Okul Müdürü Dursun Memiş ise konuşmasında, Gemport Gemlik Anadolu Lisesi’nin vizyonunun “Gelenekten aldığı güçle geleceğe dair farkındalık oluşturan model bir okul olmak” olduğunu belirtti. Memiş, öğrencilerin akademik başarının yanında toplumsal değerlere duyarlı, yardımlaşma ve dayanışma bilinciyle donatılmış bireyler olarak yetişmesini amaçladıklarını ifade etti. Projenin, empati, liderlik, etkili iletişim ve problem çözme gibi hayat boyu başarılı olma becerilerini geliştirme konusunda önemli bir katkı sağladığına dikkat çekti.

Program sonunda, Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir, öğrencilerin hayatına dokunan bu tür projelerin çok kıymetli olduğunu belirtti. Okul yöneticilerini ve öğretmenleri tebrik ederek, projenin il geneline yayılması gerektiğini ifade etti. Özdemir, “Okullarda sadece akademik bilgi sunmakla kalmayıp, öğrencilerimizi milli ve manevi değerlerle donatan çalışmaları çok önemli buluyoruz,” dedi.

Program, projeye emeği geçen koordinatör öğretmen ve öğrencilere sertifikaların, destek veren paydaş kurumlara ise plaketlerin takdim edilmesiyle devam etti. Etkinlikte yer alan fotoğrafların bulunduğu bir sergi gezildi ve program toplu hatıra fotoğrafları çekimiyle sonlandı.

Gemport Gemlik Anadolu Lisesi’nin projesi, topluma dokunan bir sosyal sorumluluk çalışması olarak dikkat çekiyor ve benzer projelere ilham kaynağı olma potansiyeli taşıyor.