Manisa’nın Salihli ilçesindeki Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ‘Okulumuzu ağaçlandırıyoruz” etkinliği kapsamında okul bahçesine çam fidanları dikti.

Salihli’nin Hacıbektaşlı Mahallesi’nde bulunan Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ağaç dikme etkinliği düzenledi. ‘Okulumuzu ağaçlandırıyoruz’ etkinliği kapsamında Salihli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bağışlanan karaçam fidanları, öğretmen ve öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu. Toprakla buluşturulan fidanlara öğrenciler tarafından cansuyu verildi.

Okulda bu tür etkinliklerin devam edeceği vurgulandı.