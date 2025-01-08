1’lik skorla yendi.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Erkek Voleybol Takımı 18 Temmuz Kapalı Spor Salonu’nda Yenişehir Spor Kulübü’nü konuk etti. Ligdeki son iç saha maçına çıkan Konuralp Beyleri’ne destek için Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Burak Coşkun ve Cihan Ünal da maçı başından sonuna izledi. 2 yıldır kendi evinde hiçbir maçı kaybetmeyen Düzce Belediyesi Spor Akademisi ekibi son maçta da 3-1’lik set sonucu ile galibiyete ulaştı. Bu sonuç ile Türkiye Voleybol Erkekler 2. Ligi bitimine 4 hafta kala Play-Off’u garantiledi.