Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından kentin farklı noktalarında konumlandırılan 353 adet giysi kumbarasından, 4 ayda toplam 150 bin 219 kilogram tekstil atığı toplandı.

Alanya’nın özellikle yoğun olarak kullanılan 353 noktasına yerleştirilen giysi kumbaraları ile kaynakların daha verimli kullanılması ve atıkta geri kazanımın sağlanarak ülke ekonomisine katkıda bulunulması amaçlanıyor. Vatandaşlar eski ya da kullanmadıkları giysi, ayakkabı, aksesuar ve tekstil ürünlerini söz konusu kumbaralara atarak, sıfır atık olgusuna katkı sağlıyor. Tekstil kumbaralarında toplanan kılık kıyafet gibi malzemeler lisanslı firma tarafından alınarak, kullanılır durumdakileri yıkama ütüleme işlemlerine tabii tutuluyor ve ihtiyaç sahipleri ile buluşması için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Gönül Pınarı mağazalarında değerlendiriliyor.Kullanılmayacak durumda olan malzemeler de yine lisanslı firmalar aracılığıyla tekrar tekstil hammaddesi olmak üzere geri dönüşüm tesislerinde değerlendiriliyor.

4 ayda 150 ton tekstil atığı geri dönüşüme kazandırıldı

Alanya Belediyesi tarafından, vatandaşların kullanmadığı giyim eşyalarının geri dönüşüme kazandırılmasını amaçlayan giysi kumbaralarına atılan kıyafetlerden Eylül ayında 27 bin 910 kilogram, Ekim’de 29 bin 647 kg, Kasım’da 54 bin 20 kg, Aralık’da 36 bin 590 kg tekstil atığı olmak üzere toplam 150 ton (150.219 kg) toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

“Sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz”

Kullanılmış giysi ve tekstil atıklarının geri kazanılıp yeniden kullanılmasının önemini vurgulayan Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Sevda Çapa; “İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve kaynakları verimli kullanmak şehrimizin çevresel geleceğinin inşası için öncelikli hedeflerimizden biridir. Kullanılmış tekstil ürünlerinin atık olarak çöpe terk edilmesi, aynı miktarda üretilecek hammadde için gerekli petrol, kimyasal, enerji ve suyun da boşa gitmesi anlamına gelmektedir. Tekstil malzemelerinin üretiminde kullanılan poliamid, poliester ve polipropilen gibi polimerler doğada uzun süre bozulmadan kalmakta ve çöplük alanlarında büyük yer tutmaktadır. Ayrıca tekstil endüstrisindeki temel ekolojik sorunlar, atık su miktarı ve bünyesinde bulundurduğu kimyasal madde miktarı ve tipi ile ilgilidir. Sürdürülebilir bir gelecek için doğal kaynakların etkin kullanımı, enerji verimliliği, endüstrilerin atık yüklerinin azaltılması ve çevre kirliliğine etkisi bulunan faktörlerin minimize edilmesi hayati önem arz etmektedir” dedi.