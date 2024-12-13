Suriye’nin Lazkiye kentindeki meydanda yüzlerce kişi, muhalif askerlerin güvenlik önlemleri altında özgürlük kutlamaları için bir araya geldi.

Suriye’de 15 yıllık iç savaşın bitmesiyle özgürlüğüne kavuşan halk kutlamalara devam ediyor. Lazkiye halkı, muhalif askerlerin güvenlik önlemleri altında 15 yıllık Esad esaretinin bitmesini doyasıya kutlarken, kent meydanında dev 3 yıldızlı yeni Suriye bayrağı asıldı.

Kutlamalara katılan çocukların yüzlerine boya ile yeni Suriye bayrağı çizildi.

Güvenlik önlemi alan muhalif asker Abdullah, “Burada herkes toplanıyor, mutlular. Herkes kendini güvenli hissediyor. Eskiden böyle bir şey yoktu. Milletin güveni için buradayız” dedi.

“Bugün bir zafer kazanılıyor”

Suriyeli İsa Khaled ise, "Allah’a hamdolsun. Bugün bir zafer kazanılıyor. Bugün cuma, hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur” ifadelerini kullandı.