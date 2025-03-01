Kütahya’nın tarihi kimliğinin yeniden canlandırmasının planlandığı sağlıklaştırma projesi kamuoyuna tanıtıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında düzenlenen Pekmez Pazarı Sokak Sağlıklaştırma Projesi tanıtım toplantısı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, milletvekilleri, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, il protokolü, sivil toplum kuruluşları, Kütahyalı iş insanları ve bölge esnafının katılımıyla gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kütahya Valiliği iş birliğiyle hayata geçirilen proje, şehrin tarihi kimliğini koruyarak turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor. Toplantıda konuşan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Kütahya’nın hem kuruluş hem de kurtuluş şehri olarak önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

"Tarihi mirasımıza sahip çıkacağız"

Belediyenin sürecin en güçlü destekçilerinden biri olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Kahveci, "Bizler tarihi mirasımıza sahip çıkmak, onu koruyarak yaşatmak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak gibi bir sorumluluğa sahibiz" dedi.

Tanıtım Toplantısı’nda AK Parti Kütahya Milletvekilleri Mehmet Demir, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir de, birer konuşma yaparak Pekmez Pazarı Sokak Sağlıklaştırma Projesi’nin Kütahya’ya hayırlı olması temennisinde bulundular.

Vali Musa Işın ise, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden miras kalan Pekmez Pazarı Caddesi’nin tarihi dokusunun korunarak yeniden canlandırılacağını belirtti. Projenin yalnızca bir sokak sağlıklaştırma çalışması olmadığını, aynı zamanda Kütahya’nın tarihî kimliğine dönüş projesi niteliğinde olduğunu ifade etti.

Işın, "Kütahya, köklü geçmişiyle tarihî mirası içinde barındıran kadim bir şehir. Bu mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmak bizim en önemli görevlerimizden biri. Pekmez Pazarı Caddesi, geçmişte şehrin ticari ve kültürel hayatında önemli bir yere sahipti. Ancak zamanla düzensiz yapılaşma ve ihmal nedeniyle özgün kimliği zarar gördü. Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile bölgeyi aslına uygun şekilde restore edecek, estetik ve mimari dokusunu koruyarak modern şehir hayatıyla bütünleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar

Vali Işın, yapılacak çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi; "Tarihi dokunun korunması; aslına uygun restorasyon, cephe düzenlemeleri ve çatı yenileme çalışmaları yapılacak. Estetik dokunuşlar; görüntü kirliliğine neden olan tabela, kablo ve antenler kaldırılacak, yapılar mimariye uygun şekilde düzenlenecek. Yaşanabilir çevre; Yaya yolları yenilenecek, yeşil alanlar artırılacak ve tarihi dokuyla uyumlu aydınlatmalar eklenecek."

Vali Işın, projenin Pekmezci Bölgesi, Balıklı Meydanı, Meydan Caddesi, Germiyan Sokak ve Ulu Cami ile birlikte bütüncül bir yaklaşımla ele alınacağını belirterek, şehrin gerçek kimliğine kavuşacağını vurguladı. Kütahya’nın turizmde hak ettiği noktaya ulaşması için İl Turizm Master Planı’nın hazırlandığını ve bu kapsamda 132 alt projenin hayata geçirileceğini ifade etti.

Işın, "Kütahya adeta saklı bir cennet, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. Bu değerleri koruyarak turizm potansiyelimizi artırmalıyız" diye konuştu.