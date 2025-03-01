Kastamonu’da geçen yıl şehit edilen Polis Memuru Ahmet Şahan’ın anısına yazılan "Kelepçe" isimli tiyatro oyunu, ilk kez emniyet personeli için sahnelendi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü’ndeki görevi boyunca verdiği uyuşturucuyla mücadele eğitimleriyle tanınan ve geçen yıl uyuşturucu etkisi altındaki bir saldırganın açtığı ateş sonucu şehit olan Polis Memuru Ahmet Şahan (38) anısına tiyatro oyunu kaleme alındı. Kastamonu Görme Engelliler Derneği üyesi Necati Korkmazer tarafından senaryosu yazılan "Kelepçe" isimli tiyatro oyunu ilk kez Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü personeli için sahnelendi. Kastamonu Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ile Kastamonu Görme Engelliler Derneği’nin destekleriyle hazırlanan oyun, kez Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Çocukları uyuşturucu bağımlısı olan iki ailenin hikayesinin anlatıldığı oyunda, Kastamonu Üniversitesi öğrencileri ile Görme Engelliler Derneği üyeleri rol aldı.

Tiyatro oyununun sonunda oyuncular, şehit polis memuru Ahmet Şahın’ın fotoğrafları ile seyirciyi selamladı.

"Eşim, bir kişi bile kurtarsam diye çabalayıp çırpındığını biliyorum"

Sahneye davet edilen şehit polis memuru Ahmet Şahan’ın eşi Müjgan Şahan, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayarak, "Eskiden eşimle çok gurur duyuyordum, şimdi kat ve kat daha çok gurur duyuyorum. Ben onun işine, vatanına, milletine, bayrağına ne kadar gönülden bağlı olduğunu biliyorum. Üniversite öğrencileri arkadaşım, onu belki de tanıyorsunuzdur. Ne kadar emek verdiğini, bir kişi bile kurtarsam diye çabalayıp çırpındığını, yakından biliyorum. Sizlerin de bir ablası olarak kapım hepinize açık. Ahmet’in bıraktığı boşluğu belki dolduramam ama elimden geldiğince bende sizlere destek olurum. Tekrar teşekkür ediyorum, emeğinize sağlık" dedi.

Kastamonu Görme Engelliler Derneği Başkanı Cahit Kuşoğlu ise böyle bir oyunu sahneledikleri için gururlu olduklarını belirterek, oyunda yer alan üniversite öğrencilerine de ayrıca teşekkür etti.

"Biz, başkalarının da sıkıntıları olduğunu şükürler olsun görebiliyoruz"

Oyunun senaryosunu yazan görme engelli Necati Korkmazer ise ilgiden çok memnun olduğunu dile getirerek, "Gerçekten beğendiler mi yoksa tevazu mu gösterdiler bilmiyorum ama çok mutlu ve gururluyuz. Bu tebrikler bizleri, bir sonraki oyunu daha ne kadar güzel çıkartabiliriz diye o düşünceye sevk ediyor. Allah nasip ederse bundan sonraki ilk proje, yine toplumun bir kanayan yarası kadına şiddet olacaktır" diye konuştu.

Tiyatro oyununu izleyen AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci ve İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, oyunun sonunda selamlama konuşması yaparak emeği geçenlere teşekkür etti.