Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan takip sonucu durdurulan araçta bulunan şahsın üst aramasında, 3 parça halinde toplam 6 bin 143 içimlik kağıda emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, "Zehir tacirlerinin Kütahya’mızı zehirlemelerine asla müsaade etmeyeceğiz" açıklamasında bulundular.